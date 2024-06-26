نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد قائد الأهلي بعد الاتفاق على التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن إنهاء مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق بعدما تم الإتفاق معه على التجديد لمدة موسمين لكن بقاء اللاعب في الموسم الثاني سيكون مُرتبطًا بمشاركته في عدد مُعيّن من المباريات سواء أساسيًا أم بديلًا.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: الأهلي دخل في خلاف مع السولية بشأن ربط تجديد عقده في الموسم الثاني سيكون مُرتبط بنسبة اللاعب.

وتابع: تم التفاوض حول هذه النقطة كثيرًا إلى أن توصل الطرفين لإستثناء اللاعب من نسبة المشاركة في الموسم الأول بحيث يحصل على عقده كاملًا.

وأضاف: سيكون التمديد في الموسم الثاني مُرتبط بنسبة المشاركة حيث سوف يحصل السولية على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب.

