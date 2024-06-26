نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تفاصيل عقد السولية بعد الاتفاق على التجديد ومبابي يسب ليفاندوفسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 26-6-2024 في السطور التالية:

تفاصيل عقد قائد الأهلي بعد الاتفاق على التجديد

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن إنهاء مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق بعدما تم الإتفاق معه على التجديد لمدة موسمين لكن بقاء اللاعب في الموسم الثاني سيكون مُرتبطًا بمشاركته في عدد مُعيّن من المباريات سواء أساسيًا أم بديلًا.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: الأهلي دخل في خلاف مع السولية بشأن ربط تجديد عقده في الموسم الثاني سيكون مُرتبط بنسبة اللاعب.

وتابع: تم التفاوض حول هذه النقطة كثيرًا إلى أن توصل الطرفين لإستثناء اللاعب من نسبة المشاركة في الموسم الأول بحيث يحصل على عقده كاملًا.

وأضاف: سيكون التمديد في الموسم الثاني مُرتبط بنسبة المشاركة حيث سوف يحصل السولية على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب.

أول أزمات نجم ريال مدريد مع مهاجم البارسا.. مبابي يسب ليفاندوفسكي

شهد ختام دور المجموعات في منافسات المجموعة الرابعة حدث مثير، خلال مواجهة المنتخب الفرنسي مع نظيره البولندي، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وضمن المنتخب الفرنسي تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة، حيث ينتظر وصيف المجموعة الخامسة.

وكشف راديو مونت كارلو الفرنسي، تفاصيل المشادة التي حدثت بين نجم الديوك الفرنسية، كيليان مبابي، وقائد منتخب بولندا ومهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.

حيث وجه ليفاندوفسكي ضربة في وجه مبابي، خلال محاولته الحفاظ على الكرة، وقت تدخل مشترك مع مبابي في الدقيقة 88.

وتابعت، يد ليفاندوفسكي احتكت بوجه مبابي الذي يعاني من كسر في الأنف ويخوض المباريات بقناع طبي.

وأوضحت أن نجم ريال مدريد الجديد انفعل بشدة على قائد بولندا بعبارة خارجة (ابن العاهرة).

وأختتمت، مبابي نجح في السيطرة على غضبه وشهدت صافرة انتهاء المباراة مصافحة كلا اللاعبان وتبادل الأحضان.

