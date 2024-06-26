نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يمنح الزمالك راحة من التدريبات.. هل يلعب أمام سيراميكا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

موعد مران الزمالك القادم

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

موقف الزمالك من مواجهة سيراميكا

لم يكشف نادي الزمالك موقفه النهائي من خوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً.

وسبق وانسب الفريق من القمة أمام الأهلي مطالبًا بانتهاء مؤجلات الدور الأول قبل خوض مباريات الدور الثاني ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.