تريزيجيه يعلق على عدم مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، ومنتخب مصر، رسالة مؤثرة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي استعدادا لمباريات بطولة أولمبياد باريس 2024.

طرابزون سبور يرفض مشاركة تريزيجيه في أولمبياد باريس

ورفض نادي طرابزون سبور التركي بشكل رسمي؛ انضمام النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى منتخب مصر الأولمبي، للمشاركة في منافسات بطولة أولمبياد باريس 2024؛ وذلك بسبب استعدادات الفريق لخوض بطولة الدوري الأوروبي.

تريزيجيه يعلق على عدم مشاركته في الأولمبياد



ونشر محمود حسن تريزيجيه، رسالة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "بالتوفيق لمنتخب مصر الاوليمبي في أولمبياد باريس ٢٠٢٤، سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب".

وتابع:" وكنت أتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي".

