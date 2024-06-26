كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء الخميس حدث من العيار الثقيل بشأن تفاصيل بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والذي يشهد اهتمام كبير من قبل الجماهير في كل مكان.

قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

ومن المقرر أن يقام اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب ما تم تقرره فإن منافسات بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم تقام في الفترة من سبتمبر المقبل إلى يونيو من العام الجديد.

‏ويشهد مراسم القرعة ياسر سالم مدير منتخب الإمارات، والبرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب.

وستنطلق التصفيات الأسيوية هذا العام بمشاركة 48 فريقًا، حيث تعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ البطولة ولذلك تحظى بترقب كبير لمعرفة كافة التفاصيل التي ستسفر عنها.

تصنيف المنتخبات في القارة الأسيوية في مواجهات الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

التصنيف الأول: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان.

التصنيف الثاني: أستراليا، العراق، قطر.

التصنيف الثالث: الأردن، السعودية، أوزباكستان.

التصنيف الرابع: عمان، الإمارات، البحرين.

التصنيف الخامس: فلسطين، الصين، قيرغيزستان.

التصنيف السادس: إندونيسيا، الكويت، كوريا الشمالية.

نظام الدور الثالث في التصفيات

وتتبع التصفيات الخاصة بكأس العالم 2026 في آسيا نظام محدد، وهو عبارة عن تصفيات الحاصل على المركز الأول والثاني من تسع مجموعات إجماليا 18 منتخبًا، حيث سيتم تقسيم هذه المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، على أن تشمل المجموعة الواحدة ست منتخبات.

