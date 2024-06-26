مدرب البرتغال يحسم موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة أمام جورجيا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن موقف النجم العالمي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب، من المشاركة بشكل أساسي في مباراة جورجيا، ضمن منافسات بطولة يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب البرتغال مع نظيره جورجيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

مارتينيز يكشف موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة جورجيا

وأكد مارتينيز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنخوض هذه المباراة بالقوة الدافعة، ولن نجري العديد من التغييرات في التشكيل ".

واكمل: "ديوجو كوستا سيكون حارس المرمى، والتأكيد سيلعب كريستيانو رونالدو أساسيا منذ البداية، مثلما حدث في المباراتين الماضيتين.

ثم أشار مارتينيز: "كريستيانو ونالدو قدم مستوى رائع مع فريقه " النصر السعودي" هذا الموسم، ويجب أن يحافظ على هذا المستوى، والتأكيد سندفع به بشكل أساسي في مباراة جورجيا ".

