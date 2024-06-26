نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: مقترح بالزمالك ببيع زيزو وإعادة تجربة الأهلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك مقترح داخل نادي الزمالك بلعب المباريات القادمة هذا الموسم بعناصر قطاع الناشئين.

وأضاف شبانة ان هذا المقترح يشبه ما فعله الأهلي خلال فترة سواريش والتي كانت سببا في تبدل مستوى اللاعبين للأفضل بعد ٣ أشهر فقط.

كما أكد شبانة في تصريحاته على ان هناك فكرة داخل القلعة البيضاء بعرض أحمد مصطفى زيزو للبيع لأعلى سعر والذي قد يصل إلى ٧ مليون دولار.

واختتم شبانة حديثه قائلا: ان هذه الفكرة تأتي في الوقت الذي تسعى في الإدارة البيضاء لحل الأزمات المالية للنادي من مستحقات للاعبين إلى غرامات وازمات مالية عديدة، رام تحفظ البعض في المجلس على فكرة بيعه لاعتباره احد القوائم الرئيسية في تشكيل الفريق.

