نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إصابة ميسي".. ميسي يثير القلق في الأرجنتين بعد مباراة تشيلي بـ كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار قائد وجناح منتخب الأرجنتين الأول، ليونيل ميسي، القلق في صفوف التانجو بإصابة جديدة مع نهاية مباراة تشيلي في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.



وأقيمت مباراة الأرجنتين وتشيلي صباح اليوم، الأربعاء، وانتهت بفوز بطل كأس العالم قطر 2022 بهدف نظيف أحرزه البديل، لاوتارو مارتينيز.

في منتصف مباراة تشيلسي، يبدو وأن ميسي قد شعر ببعض الآلام في العضلة الضامة ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي وكان متأثرًا بعض الشيء خاصة في الجري لمسافة طويلة.

وتحدث ميسي عن الأمر بعد نهاية المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "الحقيقة هي أن الإصابة تزعجني قليلًا، وآمل ألا تكون خطيرة".

وتابع: "سوف نرى ماذا سيحدث، أعتقد أن يجب أن نبقى هادئين بشأن حالتي، لم أشعر بتمزق أو أي شيء ولكن العضلة الضامة كانت غير مرنة".

وأضاف: "كانت هناك صعوبة في التحرك بحرية، أثناء المباراة لم تكن تزعجني كثيرًا ولكن الآن يحدث، لكنني تمكنت من إنهاء المباراة، سنرى ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة".

وبالتالي، من المحتمل ألا يلعب ميسي في مباراة بيرو يوم، السبت المقبل، في نهاية مباريات دور المجموعات وهي مباراة لن تكون ضرورية لأن الأرجنتين حسمت تأهلها إلى دور الثمانية.

راحة ميسي مهمة لأن بذلك سيكون لديه 8 أيام حتى مباراة دور الثمانية والتي ستقام يوم 4 يوليو المقبل لأن الأرجنتين ستحتاج قائدها في الأدوار الإقصائية.