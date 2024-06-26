نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المتحدث الرسمي لنادي الزمالك يوضح سبب انسحاب الزمالك من لقاء الأهلي وموقفهم من مباريات الدوري المتبقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رفض مجلس الإدارة خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها غدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام الأهلي على أرضية استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من المسابقة المحلية.

و قد قال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "مطالبنا كما هي في البيان الأول بعد مباراة المصري ولم تتحقق المطالب وبناءًا عليه لن نخوض مباراة القمة غدًا".

وتابع: "كانت هناك جلسة مغلقة مع وزير الشباب والرياضة وهذه ثاني جلسة وليست الأولى، كل ما حدث أن المطالب لم تتحقق، ولم يتم الموافقة على مطالب نادي الزمالك بالكامل".

وبسؤاله "ماذا عن لائحة العقوبات التي من الممكن أن تتوقع ضد الزمالك؟"، أجاب: "لكل حدث حديث، عندما نتخطى هذه الفترة سنعلن عن موقف الزمالك فيما هو قادم".

وحول موقف الزمالك من خوض مباريات أخرى بعد مباراة الأهلي، أوضح: "هذا سيعلن عقب الأجتماع المقبل لمجلس إدارة نادي الزمالك".