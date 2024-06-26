لاوتارو مارتينيز: عندما أرتدي قميص المنتخب ينبض قلبي بالفخر والسعادة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مهاجم منتخب الأرجنتين، لاوتارو مارتينيز، عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب بلاده التانجو على تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2024.

ونجح الأرجنتين في تخطي عقبة نظيره التشيلي صباح اليوم الأربعاء بهدف دون رد وجاء بقدم مارتينيز وبالتحديد في الدقيقة الـ 88 من زمن اللقاء.

تصريحات لاوتارو عقب لقاء الأرجنتين

قال لاوتارو مارتينيز في تصريحات: "عندما أرتدي قميص المنتخب، يتعالى فخري وسعادتي، رغم أهمية تحقيق كل الأهداف.

واختتم حديثه قائلًا:" عندما أعود إلى منزلي، أشعر بأنني قد أنجزت مهمتي، وعندما يحدث نتائج من هذا النوع وأنا أفوز في اللحظات الأخيرة وأسجل الهدف بعد الدخول كبديل، فإنني أشعر بالسعادة المضاعفة".

موعد مباراة الأرجنتين القادمة

تقام مباراة منتخب الأرجنتين القادمة ضد بيرو، يوم الأحد المقبل 30 يونيو في تمام الساعة الثالثة صباحًا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.