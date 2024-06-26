نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..أول قرار من الخطيب بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي الزمالك بشكل رسمي موقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، حيث أعلن انسحابه من المباراة لظروف وصفها بالقهرية لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.



و قد قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تكليف لجنة المباريات بالتواصل مع شركة تذكرتي لتعويض الجماهير، وذلك بعد إلغاء مباراة القمة أمام الزمالك.

المباراة التي كان مقررًا إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي في السابعة من مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري الممتاز "النيل".



وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تكليف لجنة المباريات بالتواصل مع شركة تذكرتي لتعويض الجماهير، وذلك بعد إلغاء مباراة القمة أمام الزمالك.

المباراة التي كان مقررًا إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي في السابعة من مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري الممتاز "النيل".

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة حصدهم من 18 مباراة خاضهم الأحمر حتى الأن.

بينما يحتل الزمالك المركز العاشر في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حصدهم من 20 مباراة.

بيان الأهلي

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا.

جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2- صفر.

وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لا سيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.