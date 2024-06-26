نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الأوروبية وبالتحديد عشاق يورو عن توقيت مواجهات الأربعاء ويقدم لكم موقع 90 goals مواعيد مباريات اليوم في اليورو 2024 والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم سلوفاكيا ضد رومانيا 7:00

بلجيكا ضد أوكرانيا 7:00.

البرتغال ضد جورجيا 10:00.

تركيا ضد التشيك 10:00. القنوات الناقلة لمباريات البطولة تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.