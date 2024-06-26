الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الأوروبية وبالتحديد عشاق يورو عن توقيت مواجهات الأربعاء ويقدم لكم موقع 90 goals مواعيد مباريات اليوم في اليورو 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

سلوفاكيا ضد رومانيا 7:00
بلجيكا ضد أوكرانيا 7:00.
البرتغال ضد جورجيا 10:00.
تركيا ضد التشيك 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات البطولة

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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