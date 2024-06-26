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أحمد جودة - القاهرة - سيعود فريق برشلونة، تحت قيادة مدربه الجديد، الألماني هانز فليك، للعمل في العاشر من يوليو المقبل، حسبما أعلن النادي الكتالوني، اليوم الأربعاء.

وفي ذلك اليوم، سيتم إجراء الفحوصات الطبية المعتادة في بداية الموسم التحضيري، ومن المقرر أن يتدرب الفريق في مدينة سانت جوان ديسبي الرياضية في الفترة من 10 إلى 28 يوليو.

"برشلونة الجديد" يعود إلى العمل في يوليو





وبعد الانتهاء من هذه الفحوصات، سيسافر الفريق إلى الولايات المتحدة للقيام بجولة سيخوض خلالها 3 مباريات، أولها أمام مانشستر سيتي يوم 30 من الشهر المقبل في أورلاندو.

وبعد ذلك، سيلعب برشلونة أمام منافسه الأزلي ريال مدريد في الثالث من أغسطس (آب) في نيو جيرسي، قبل أن يختتم فترة الإعداد للموسم الجديد أمام ميلان في السادس من نفس الشهر في بالتيمور.