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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم المنتخبات المتأهلة إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حتى الآن، حيث حسم 11 منتخبًا تأهلهم بشكل رسمي.

من المجموعة الأولى تأهل منتخب ألمانيا بعد أن تصدر جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بالإضافة إلى سويسرا صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط.

ومن المجموعة الثانية، تأهل منتخب إسبانيا متصدرًا جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وإيطاليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

المتأهلون إلى دور الـ16 من يورو 2024 حتى الآن

ومن المجموعة الثالثة، إنجلترا متصدر الجدول برصيد 5 نقاط، والدنمارك صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وهناك احتمالية لصعود سلوفينيا صاحب المركز الثالث.

ومن المجموعة الرابعة، النمسا متصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، وفرنسا صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بالإضافة إلى احتمالية تأهل هولندا صاحب المركز الثالث.

ولم يتم حسم المتأهلين من المجموعة الخامسة، التي تضم رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا حيث يتساوى الرباعي في عدد النقاط إذ أن كل منتخب يملك 3 نقاط.

أما المجموعة السادسة، فقد تأهل منها منتخب البرتغال بشكل رسمي حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يأتي في المركز الثاني تركيا برصيد 3 نقاط وجمهورية التشيك في الثالث ثم جورجيا في الرابع برصيد نقطة واحدة لكلا منهما، وذلك قبل الجولة الأخيرة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

