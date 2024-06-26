نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن عقوبات انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي وتطبيق المادة 51 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها بشأن العقوبات التي تخص نادي الزمالك بعد موقفه من عدم خوض المباراة التي كان مقررًا لها يوم الثلاثاء ضد فريق الأهلي.



وكان من المفترض أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، على ملعب القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ولكن الزمالك قرر عدم خوض مباراة الأهلي والانسحاب لعدم تلبية طلباته، التي عرضها على اتحاد الكرة والرابطة، إلى جانب ظروف وصفها بالقهرية، على حد قوله

وأكد نادي الأهلي، في بيان رسمي مساء أمس، أنه تلقى خطابًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة يخص عدم إقامة مباراة الثلاثاء بسبب موقف الزمالك.

من جانبها، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها بشأن انسحاب الزمالك والعقوبات التي سُتطبق عليه، على النحو الآتي:

1 - تطبيق المادة 51 من لائحة المسابقات على نادي الزمالك، كما يلي:

- توقيع الغرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة.

- اعتبار نادي الزمالك مهزومًا في المباراة بنتيجة 2/0.

- خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك، بخلاف المباراة التي يعتبر فيها الفريق مهزومًا، ويُعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

2 - اخطار النادي الأهلي بإعتباره فائزًا في المباراة بنتيجة 2/0.