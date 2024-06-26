نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا ينافس ريال مدريد ويقترب من خطف نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية في صفقة نادي برشلونة الإسباني الجديدة والتي يتطلع خوان لابورتا، رئيس النادي إلى التعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وعقب تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر لمدة خمس مواسم قرر برشلونة الرد على هذه الصفقة بنجم قوي.

ويحاول برشلونة التعاقد مع نجوم جديدة فقط من أجل تعزيز تشكيلة هانز فليك مدرب البارسا الجديد بعد رحيل تشافي من أجل بدء موسم جديد ومميز يتوج الفريق خلاله بالألقاب المختلفة.

برشلونة يستهدف ضم ألفاريز في الصيف

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن مسئولو إدارة نادي برشلونة يتطلعون إلى التعاقد مع جوليان ألفاريز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف.

ويرى برشلونة أن التعاقد مع ألفاريز سيكون شيء مميز للغاية، خاصة وأن لابورتا والجميع مقتنع بأنه هو الوحيد الذي سيناسب المشروع الخاص بالبارسا وسيحدث الطفرة في الفريق حال وصوله إلى معقل الكتلان.

