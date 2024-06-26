نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة سلوفاكيا ورومانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب سلوفاكيا الأول لكرة القدم مع نظيره رومانيا مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 على ملعب "دوتش بانك بارك"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل منتخب رومانيا صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة سلوفاكيا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا

تبدأ أحداث مباراة سلوفاكيا ورومانيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة سلوفاكيا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة سلوفاكيا ضد رومانيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.