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أحمد جودة - القاهرة -



قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر رفض بشدة استقطاب اي ظهير أيسر محلي في المرحلة القادمة.

شبانة: كولر يرفض الظهير المحلي وغاضب بسبب رضا سليم



وأكد شبانة على أن السويسري غير مقتنع بسد ثغرة هذه الجبهة الا من خلال التعاقد مع اللاعب المغربي يحيي عطية الله لاعب فريق سوتشي الروسي.



واستكمل شبانة: هناك حالة غضب كبيرة يعيشها كولر بسبب فكر لجنة التخطيط برحيل المغربي رضا سليم.



واختتم شبانة: ان كولر اعرب عن عدم رضاءه برحيل اللاعب أو المساس بأي عنصر في القلعة الحمراء الا بعد وجود البديل المناسب.

