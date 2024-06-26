نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تركيا والتشيك في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب تركيا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب التشيك، مساء الثوم الأربعاء الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباراة تركيا ضد التشيك في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب تركيا مع نظيره التشيك، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

مجموعة منتخب تركيا في كأس أمم أوروبا

ويقع المنتخب التركي في المجموعة السادسة بدور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، مع كلا من منتخبات التشيك، وجورجيا، بالإضافة إلى المنتخب البرتغالي.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد التشيك في كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستنقل مباراة تركيا ضد التشيك عبر قناة beIN Sports Max 2HD.