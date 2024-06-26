نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فنزويلا والمكسيك في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري، مواجهة قوية بين منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب فنزويلا، وذلك في الجولة الثانية من عمر بطولة كوبا أمريكا.

موعد مباراة فنزويلا ضد المكسيك في كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب المكسيك ضد فنزويلا، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة منتخب المكسيك في كوبا أمريكا

ويقع المنتخب المكسيكي في المجموعة الثانية من بطولة كأس كوبا أمريكا، مع كلا من منتخبات فنزويلا والاكوادور بالإضافة إلى منتخب جامايكا.

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك ضد فنزويلا في كوبا أمريكا

والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي شبكة قنوات عربية، أعلنت إذاعتها لمباريات بطولة كأس كوبا أمريكا في موسمه الحالي، ولكن يمكنكم مشاهدة المباراة عبر اليوتوب