نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض رسمي.. نادِ سعودي يفتح مفاوضات ضم أليو ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى المالي أليو ديانج، نجم خط وسط النادي الأهلي عرضا جديدا للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد عودة اللاعب من جديد للمشاركة عقب الشفاء من إصابته.

وتلقى ديانج في المواسم الأخيرة العديد من العروض العربية والأجنبية للرحيل عن صفوف المارد الأحمر، ولكن وقف المقابل المادي عائق أمام إتمام الصفقة.

- الفيحاء يطلب ضم ديانج

ودخل مسؤولي الفيحاء السعودي في مفاوضات مع إدارة الأهلي للحصول على خدمات لاعب خط الوسط، لمعرفة المتطلبات المالية المطلوبة لإنهاء الصفقة.

وينتظر مسؤولي الفريق السعودي، الرد الرسمي من مسؤولي الأحمر لبدء المفاوضات الرسمية لضم أليو ديانج قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

على جانب آخر، يحاول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل اقترب رحيل أحد نجوم هذا المركز.