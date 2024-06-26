نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية عن مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الاولى: الأرجنتين - بيرو - تشيلي - كندا.

المجموعة الثانية: فنزويلا - جامايكا - الاكوادور - المكسيك.

المجموعة الثالثة: أورجواي - بوليفيا - بنما - أمريكا.

المجموعة الرابعة: كوستاريكا - بارجواي - البرازيل - كولومبيا.

نظام بطولة كوبا أمريكا 2024

يشارك في البطولة 16 منتخبًا بواقع 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية و6 منتخبات من أمريكا الشمالية ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وينتهي دور المجموعات في 3 يوليو المقبل على أن يلعب دور الثمانية بين 5 و7 يوليو المقبل ومن ثم تقام مباريات نصف النهائي بين 10 و11 يوليو المقبل على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في 14 يوليو المقبل ويقام النهائي في 15 يوليو المقبل.

أعلنت العديد من القنوات المجانية والغير مشفرة عن نقلها لعدد من المباريات الهامة من بطولة كوبا أمريكا 2024 عبر شاشاتها مجانا ودون الحاجة للاشتراك وتأتي هذه القنوات على أقمار صناعية مختلفة ويمكن تنزيلها بكل سهولة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024

قمر هيسباسات 30 غربا

القنوات الإسبانية:

Esport 3

TV 3 Catalunya

التردد:

11347 H 20858 أفقي

قمر هوتبيرد 13 شرق

القنوات الإيطالية:

Solo calcio

التردد:

11179 H 27500 أفقي

قمر يوتلسات 5 غرب

القنوات الفرنسية:

L'Equipe TV

التردد:

12648 V 29500 عمودي

قناة Esport 3 الإسبانية:

تردد: 11347

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20858

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة L’Equipe TV الفرنسية:

تردد: 12648

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 29500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة Sport Italia الإيطالية:

تردد: 12341

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 31400

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا