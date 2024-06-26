نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تطورات جديدة بشأن تعاقد بايرن ميونيخ مع جوناثان تاه وكولر يرفض الظهير المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

تطورات جديدة بشأن تعاقد بايرن ميونيخ مع جوناثان تاه

كشفت مصادر صحفية عن آخر تطورات تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني مع النجم جوناثان تاه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي القادم.

ويأمل مسؤولي النادي البافاري في حسم التعاقد مع جوناثان تاه خلال الميركاتو الصيفي القادم من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

وبحسب الصحفي الموثوق فلوريان فيرتز من شبكة سكاي سبورتس فإن مفاوضات بايرن ميونيخ للتعاقد مع جوناثان تاه تسير بصورة طبيعية.



كولر يرفض الظهير المحلي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر رفض بشدة استقطاب اي ظهير أيسر محلي في المرحلة القادمة.

وأكد شبانة على أن السويسري غير مقتنع بسد ثغرة هذه الجبهة الا من خلال التعاقد مع اللاعب المغربي يحيي عطية الله لاعب فريق سوتشي الروسي.

واستكمل شبانة: هناك حالة غضب كبيرة يعيشها كولر بسبب فكر لجنة التخطيط برحيل المغربي رضا سليم.

لابورتا ينافس ريال مدريد ويقترب من خطف نجمه



كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية في صفقة نادي برشلونة الإسباني الجديدة والتي يتطلع خوان لابورتا، رئيس النادي إلى التعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وعقب تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر لمدة خمس مواسم قرر برشلونة الرد على هذه الصفقة بنجم قوي.

ويحاول برشلونة التعاقد مع نجوم جديدة فقط من أجل تعزيز تشكيلة هانز فليك مدرب البارسا الجديد بعد رحيل تشافي من أجل بدء موسم جديد ومميز يتوج الفريق خلاله بالألقاب المختلفة