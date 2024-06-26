موعد مباراة بلجيكا وأوكرانيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب بلجيكا، منافسه منتخب أوكرانيا، اليوم الأربعاء 26 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في يورو 2024.

موعد مباراة بلجيكا وأوكرانيا في يورو 2024

وتشهد تلك المجموعة إثارة كبيرة، حيث يملك كل منتخبات تلك المجموعة "بلجيكا وأوكرانيا وسلوفاكيا ورومانيا" 3 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وتحسم الجولة الأخيرة مصير تلك المجموعة، حيث يتأهل بشكل رسمي لدور ثمن النهائي من يحقق الانتصار بالجولة الثالثة.

تُقام المباراة بين منتخبي بلجيكا وأوكرانيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، حيث تنقل مجموعة قنوات بين سبورتس ماكس تلك البطولة حصريا.