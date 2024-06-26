نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد عشاق الأمريكية عن توقيت مواجهات الأربعاء ويقدم لكم موقع 90 goals مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم
الاكوادور ضد جامايكا 1:00.
المكسيك ضد فنزويلا 4:00.
القنوات الناقلة لمباريات البطولة
Sport TV2 Portugal
Caracol Nacional TV
Premier Sports 1 HD
L'Equipe TV
IRIB Varzesh
Sportdigital
Canal + Sport 1 Afrique
Varzish Sport HD
V Sport Premium HD
Vamos HD#
V sport 1 HD Norge
Sportitalia
Football HD tjk
Max Sport 3 HD
Arena Sport 1 HD Montenegro
Arena 4 HD Hungary
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
QQ Sports Live
RTVS Sport