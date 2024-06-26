نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد عشاق الأمريكية عن توقيت مواجهات الأربعاء ويقدم لكم موقع 90 goals مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

الاكوادور ضد جامايكا 1:00.

المكسيك ضد فنزويلا 4:00.

القنوات الناقلة لمباريات البطولة

Sport TV2 Portugal

Caracol Nacional TV

Premier Sports 1 HD

L'Equipe TV

IRIB Varzesh

Sportdigital

Canal + Sport 1 Afrique

Varzish Sport HD

V Sport Premium HD

Vamos HD#

V sport 1 HD Norge

Sportitalia

Football HD tjk

Max Sport 3 HD

Arena Sport 1 HD Montenegro

Arena 4 HD Hungary

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

QQ Sports Live

RTVS Sport

