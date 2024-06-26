نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العالمية والعربية وبالتحديد عشاق بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب عن توقيت مواجهاتهم ويقدم لكم موقع 90 goals مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

البحرين ضد الإمارات 5:00.

العراق ضد الأردن 5:00.

لبنان ضد ألبانيا 9:00.

سوريا ضد فلسطين 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

