نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العالمية والعربية وبالتحديد عشاق بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب عن توقيت مواجهاتهم ويقدم لكم موقع 90 goals مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
البحرين ضد الإمارات 5:00.
العراق ضد الأردن 5:00.
لبنان ضد ألبانيا 9:00.
سوريا ضد فلسطين 9:00.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.