الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العالمية والعربية وبالتحديد عشاق بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب عن توقيت مواجهاتهم ويقدم لكم موقع 90 goals مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة.


مواعيد مباريات اليوم الأربعاء


البحرين ضد الإمارات 5:00.
العراق ضد الأردن 5:00.
لبنان ضد ألبانيا 9:00.
سوريا ضد فلسطين 9:00.


القنوات الناقلة لمباريات اليوم


تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.


تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات


تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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