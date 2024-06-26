نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سلوفاكيا ورومانيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب سلوفاكيا مع نظيره منتخب رومانيا، اليوم الأربعاء 26 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في يورو 2024.

موعد مباراة سلوفاكيا ورومانيا في يورو 2024

تُقام المباراة بين منتخبي سلوفاكيا ورومانيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي سلوفاكيا ورومانيا عبر قناة بين سبورتس ماكس 2، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا.

ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024

يتواجد منتخب رومانيا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن باقي منتخبات تلك المجموعة، حيث حصد كل منتخب ثلاث نقاط قبل الجولة الثالثة.