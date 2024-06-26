نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024: حسابات تأهل منتخبات المجموعة السادسة لدور الـ16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُختتم دور مجموعات بطولة أوروبا "يورو 2024" بمباراتي المجموعة السادسة والأخيرة، حيث تلعب البرتغال ضد جورجيا وتواجه تشيكيا خصمتها تركيا.

وحسمت البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تأهلها لدور الـ16 في صدارة المجموعة، بعد تحقيق انتصارين على تشيكيا وتركيا، بينما تنتظر المنتخبات الأخرى الجولة الأخيرة لحسم التأهل من عدمه.

حسابات التأهل عن المجموعة 6

1- تأهلت البرتغال إلى دور الـ16 بصفتها متصدرة المجموعة.

2- ستتأهل تركيا إلى دور الـ16، بصفتها وصيف المجموعة، إذا تجنب الهزيمة أمام تشيكيا. وستحتل تركيا المركز الثالث إذا خسرت ولم تتغلب جورجيا على البرتغال. ولن تتمكن تركيا من الوصول إلى دور الـ16، في المركز الرابع، إذا خسرت وفازت جورجيا على البرتغال.

3- ستتأهل تشيكيا إلى دور الـ16، على الأقل كأفضل فريق يحتل المركز الثالث، إذا فازت على تركيا. ولن تتمكن تشيكيا من التأهل إذا لم تفز، حتى لو احتلت المركز الثالث.

4- ستتأهل جورجيا إلى دور الـ16، على الأقل كأفضل فريق يحتل المركز الثالث، إذا فازت على البرتغال. لن تتمكن جورجيا من التأهل إذا لم تفز، حتى لو احتلت المركز الثالث.