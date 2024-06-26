نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يتعاقد مع ويس فودرينغهام من شيفيلد يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ويست هام الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع ويس فودرينغهام، حارس مرمى شيفيلد يونايتد، في صفقة انتقال حر.

وست هام يتعاقد مع ويس فودرينغهام من شيفيلد يونايتد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، شارك في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع شيفيلد الذي هبط مع نهاية الموسم الماضي

ووقع فودرينغهام على عقد لمدة عامين مع ويست هام، وسينضم رسميًا للفريق في الأول من يوليو (تموز) المقبل

وقال فودرينغهام: "هناك شعور رائع لكوني من لاعبي ويست هام. بمجرد سماعي عن رغبتهم بضمي، كنت حريصًا على إتمام التريببات الخاصة بذلك، وأنا سعيد للغاية بالتواجد هنا ".