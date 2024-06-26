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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الأربعاء، ضم مدافع نادي الصفاقسي والمنتخب التونسي علاء غرام بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

التونسي علاء غرام ينتقل إلى شاختار دونيتسك



تعد تلك التجربة هي الأولى في الاحتراف الخارجي لمدافع الصفاقسي البالغ من العمر 22 عامًا، بعد خمسة أعوام لعبها مع فريقه بالدوري التونسي منذ أول ظهور له في سن 17 عامًا.



ولعب علاء غرام 98 مباراة للصفاقسي وفاز بكأس تونس مرتين. كما خاض مع منتخب تونس ثلاث مباريات منذ أول استدعاء له في مارس (آذار) 2023.

