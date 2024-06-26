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أحمد جودة - القاهرة - انضم ب أو كوبارسي، الذي تم استبعاده في اللحظة الأخيرة من "يورو 2024"، إلى جانب 2 آخرين يلعبان في البطولة وهما أليكس باينا وفيرمين لوبيز، إلى القائمة الأولية المكونة من 22 لاعبًا التي تم استدعاؤها من قبل المدرب الأولمبي الإسباني سانتي دينيا، والتي سيتعين عليه تقليصها إلى 18 لاعبًا للمنافسة في أوليمبياد باريس 2024.

وتشمل القائمة 3 لاعبين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا وهم خوان ميراندا، وسيرخيو جوميز وأبيل رويز.

من بين 22 لاعبًا تم استدعاؤهم، تجدر الإشارة إلى وجود لاعبين 2 من أندية أجنبية، دون احتساب أبيل رويز الذي سيغادر سبورتنغ براغا لينضم إلى جيرونا.



وحصل كل من سيرخيو غوميز (مانشستر سيتي)، وأدريان برنابي (بارما) على إذن من ناديهما، إذ أنه بالنظر إلى أن الناديين غير إسبانيين، فليسا مجبرين على الموافقة على التنازل عن لاعبيهما للمسابقة الأولمبية.

أوليمبياد باريس 2024.. تعرف على قائمة منتخب إسبانيا الأولمبي





وسيتعين على سانتي دينيا استبعاد 4 لاعبين، أحدهم حارس مرمى، للقائمة النهائية التي يجب تسليمها إلى "فيفا" في الأسبوع الثاني من يونيو.



وبالإضافة إلى ذلك، سينضم 2 من اللاعبين المدرجين في القائمة إلى المنتخب عندما تنتهي مشاركة إسبانيا في بطولة "يورو 2024".

ويسعى أليكس باينا وفيرمين لوبيز إلى المشاركة في كلتا البطولتين.



يذكر أن هناك لاعبين آخرين تحت سن 23 عامًا يتواجدان في بطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني في ألمانيا وهما الأمين يامال ونيكو ويليامز، ويلعب كلاهما أساسيين في إسبانيا التي تنتظر منافسها في دور الـ16 بعد أن اجتازت مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة (9 نقاط) دون تلقي أي هدف.



وسيبدأ معسكر المنتخب الإسباني الأولمبي في أول يوليو استعداداته في مدينة كرة القدم في لاس روزاس، حيث سيمكث حتى 17 يوليو للعب مباراة ودية أمام الولايات المتحدة في اليوم التالي.



وستبدأ إسبانيا مشاركتها في الألعاب الأولمبية في 24 يوليو ضد أوزبكستان في ملعب حديقة الأمراء، ثم ستنتقل إلى بوردو، حيث ستخوض مباراتان أخريان في مرحلة المجموعات في 27 يوليو ضد جمهورية الدومينيكان و30 يوليو أمام مصر.

وجاءت القائمة الأولية المكونة من 22 لاعبًا كما يلي:

حراسة المرمى:

أرناو تيناس (بي إس جي - فرنسا)

خوان جارسيا (إسبانيول)

أليخاندرو إيتوربي (أتلتيكو مدريد الرديف)

المدافعون:

خوانلو سانشيز (إشبيلية)

مارك بوبيل (ألميريا)

إريك غارسيا (جيرونا)

كريستيان موسكيرا (فالنسيا)

ب أو كوبارسي (برشلونة)

جون باتشيكو (ريال سوسيداد)

ميخيل غوتيريز (جيرونا)

خوان ميراندا (ريال بيتيس)

لاعبو الوسط:

بينيات تورينتس (ريال سوسيداد)

أدريان برنابي (بارما)

أليكس باينا (فياريال)

فيرمين لوبيز (برشلونة)

بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)

أيمار أوروز (أوساسونا)

المهاجمون:

سيرخيو غوميز (مانشستر سيتي)

دييغو لوبيز (فالنسيا)

سيرخيو كاميو (رايو فايكانو)

أبيل رويز (سبورتنج براغا)

سامو أومورواديون (ألافيس)

