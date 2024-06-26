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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم، مغادرة مهاجم منتخب البلاد، بارناباس فارغا، المستشفى في شتوتغارت ويواصل التعافي في منزله.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا): "أن مهاجم فريق فرينكفاروش المجري البالغ من العمر 29 عامًا، أصيب بعدة كسور في عظام الوجه وارتجاج في المخ بعد اصطدامه بحارس مرمى اسكتلندا، أنغوس جان، خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى التي أقيمت الإثنين الماضي.

لاعب منتخب المجر فارجا يغادر المستشفى





وعقب خضوعه لجراحة ناجحة، كان فارغا قادرا على العودة إلى المجر.



وذكر بيان على الحساب الرسمي للمنتخب المجري على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "غادر بارناباس فارغا مستشفى شتوتغارت هذا الصباح،ويتعافى حاليًا في منزله بالمجر".