المقاولون العرب يطلب إعادة لقاء بيراميدز وتعديل موعد مبارياته بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يجدد نادي المقاولون العرب طلبه لاتحاد الكرة ورابطة الأندية للرد على طلبات النادي التي تم إرسالها أمس في خطابات رسمية.



وتقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمعلن موعدها في الرابعة عصر يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.



ويطلب نادي المقاولون العرب لعب المباراة في الخامسة والنصف في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة يوم الجمعة المقبل تصل فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.



ويؤكد نادي المقاولون العرب على أن كل اللوائح وقوانين الاتحاد الدولي تحظر لعب المباريات في مثل هذه الأجواء حفاظا على سلامة اللاعبين وطلب النادي أيضا تعديل موعد مباراة فيوتشر المقرر لها وفق جدول الدوري يوم 6 يوليو لتقام في الخامسة والنصف بدلا من الرابعة عصرا.



كما تقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.



الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.



ووفقًا للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم.



وطلب نادي المقاولون العرب سرعة الرد على طلبات النادي في ظل المنافسة القوية وحالة اللغط التي تثيرها قرارات لجنتي المسابقات والحكام.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي بعد 48 ساعة ورغم ذلك لم ترد لجنة المسابقات على طلب النادي الطبيعي والمنطقي بتأجيل إنطلاق المباراة لمدة 90 دقيقة حفاظا على أرواح اللاعبين والحكام والجميع شاهد مع حدث مع مساعد حكم مباراة بيرو وكندا في كوبا أمريكا وتعرضه لإجهاد حراري وضربة شمس ونقله للمستشفى رغم أن درجة الحرارة لم تتخطى 35 درجة في حين تحذر هيئة الأرصاد المصرية من وصول الحرارة يوم الجمعة يوم إقامة المباراة المشار إليها إلى 45 درجة.

وأوضح المهندس محمد عادل أن طلب النادي بشأن مباراة بيراميدز مدعوما بنصوص اللائحة كما يوجد تصريح واضح من رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا بتاريخ 20 أكتوبر 2023 مع بداية الموسم الحالي أكد فيه أن الحكم محمد الحنفي لم يتخطى اختبارين وسيكمل الموسم حكم فيديو فقط وقال صراحة أنه لن يشارك حكم ساحة طوال الموسم.

وينتظر المقاولون العرب ردا عاجلا على طلب تعديل موعد مباراة البنك الأهلي ومباريات الرابعة عصرا.