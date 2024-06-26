نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حوادث الترقي لا تنتهي.. عرف التشيد الوطني في غياب الحرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت اليوم أحداث الجولة الأخيرة من دورة الترقي الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقبل بداية المباراة عزف السلام الوطني في وجود فريق سبورتنج وطاقم الحكام وغياب حرس الحدود عن التواجد.

جدلا واسعا



وأثارت الواقفة جدلا كبيرا لمتابعين المباراة، خاصة كونها المرة الأولى التي يعزف السلام الوطني في غياب إحدى الفريقين.

وشهدت مباريات الترقي جدلا كبيرا منذ الجولة الأولى بداية من الاهلي ضربة جزاء الترسانة وهدف سبورتنج إضافة للجدل حول موعد المباراة.

ويقترب حرس الحدود من الصعود ليجاور بتروجيت وغزل المحلة.