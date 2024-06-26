نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حرس الحدود يقتنص الفوز من سبورتنج ويتأهل للدوري الممتاز رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل فريق حرس الحدود، إلى الدوري الممتاز بشكل رسمي، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

أحرز لاعب حرس الحدود جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء.

وادرك لاعب فريق سبورتنج طارق السيد التعادل في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، ومع الدقيقة السادسة من الوقت بدل من ضائع استطاع فريق حرس الحدود من إحراز هدف الفوز عن طريق محمود ممدوح.

وبهذه النتيجة يكون فريق حرس الحدود قد تأهل للدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، بعد صدارته لجدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 13 نقطة.

بينما تعثر سبورتنج في الصعود للدوري المصري لأول مرة في تاريخه، حيث احتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 8 نقاط.