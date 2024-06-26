نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغربي جمال سلامي مدربا للأردن لمدة ثلاث سنوات خلفًا لعموتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تولي المدرب المغربي جمال سلامي الإدارة الفنية لمنتخب الأردن لمدة ثلاث سنوات، ليقود النشامى في تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع 2027.

وقدم سلامي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الاتحاد بحضور نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأمين العام سمر نصار.

‎وقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم شكره للمدرب السابق لمنتخب الأردن المغربي الحسين عموتة، وجهازه المعاون على ما قدموه وبذلوه لتحقيق الإنجاز التاريخي وتحقيق وصافة كأس آسيا 2023، بالإضافة إلى التأهل إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم بصدارة المجموعة.‎

ويضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.‎

وحقق سلامي العديد من الإنجازات خلال مسيرته التدريبية، التي من ‎أبرزها التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات، ‎كما كان سلامي أحد نجوم المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم 1998.