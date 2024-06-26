فودين يغادر معسكر إنجلترا لسبب طارئ

فودين يغادر معسكر إنجلترا لسبب طارئأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مغادرة فيل فودين لمعسكر منتخب إنجلترا في يورو 2024.

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان رسمي: "غادر فيل فودين معسكر إنجلترا مؤقتا في بطولة يورو 2024 وعاد إلى المملكة المتحدة بسبب مسألة عائلية طارئة"

وكان نجم مانشستر سيتي، البالغ 24 عاما، بدأ أساسيا جميع مباريات إنجلترا ال3 في المجموعة الثالثة ضد صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

وعانى فودين في يورو 2024 من اللعب على الجانب الأيسر، حيث طالب العديد من المشجعين بانتقاله إلى المركز رقم 10 خلف المهاجم هاري كين.

وهذه البطولة الثانية على التوالي التي يضطر فيها لاعب إنجليزي للعودة إلى بلاده لأسباب شخصية.

وسبق أن غادر رحيم سترلينج معسكر إنجلترا في كأس العالم 2022، بعد تعرض منزله للسطو