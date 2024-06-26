نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرائف الكرة المصرية.. زغاريد ورقص وبكاء وخناقة شوارع في مباراة الصعود بين الحرس وسبورتنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق حرس الحدود، للتأهل إلى الدوري الممتاز، عقب فوزه على نظيره سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأسندت المباراة تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة سبورتنج وحرس الحدود ويعاونه كلا من أحمد توفيق مساعدًا أول، هاني عبدالفتاح مساعدًا ثان، نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.



وشهدت مباراة حرس الحدود وسبورتنج أجواء وأحداث عديدة، منها الزغاريد التي ملأت أرجاء الملعب من أهالي اللاعبين الذين حضروا لمساندة أبنائهم في مباراة حسم الصعود، وسجلت الكاميرات الحاضرة في المباراة فرحه أهالي اللاعبين من رقص جمع بين الأمهات والابناء.



وفي لقطة عجز اللسان عن وصفها رصدت الكاميرات والدة لاعب حرس الحدود تواسي لاعب سبورتنج عقب الخسارة التي تلقاها ودخل في نوبة بكاء شديدة.



وعلى الجانب الأخر كان هناك جزء من الجانب المظلم في هذه المباراة عندما عمت الاشتباكات بين اللاعبين عقب انتهاء المباراة بين الحرس وسبورتنج، ونشبت الاشتباكات لما سماها البعض "خناقة شوارع"، فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة ليعلن صعود حرس الحدود للدوري الممتاز وضياع حلم فريق سبورتنج، وتدخلت الأهالي في فض هذه الاشتباكات.