نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلجيكا تتعادل أمام أوكرانيا وتتأهل بشق الأنفس إلى ثمن نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة المنتخب الأوكراني أمام نظيره البلجيكي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

بلجيكا تتعادل أمام أوكرانيا وتتأهل بشق الأنفس

وحكم التعادل السلبي المباراة ليضمن المنتخب البلجيكي التأهل لدور الستة عشر، بينما ودعت أوكرانيا البطولة من الدور الأول.

وشهدت المباراة أداء متكافئ من الفريقين إلا أن التعادل خدم رفاق دي بروين في النهاية.

واستطاع المنتخب الروماني التأهل في الصدراة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة وحيدة.

بينما تأهل بلجيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة وحيدة إلا أنه احتل المركز الثاني بفارق الاهداف.

واحتلت سلوفاكيا المركز الثالث بذات الرصيد لتضمن التأهل كأفضل ثوالث.

بينما حل منتخب أوكرانيا أخيرا ليودع البطولة من الدور الأول.