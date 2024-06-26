نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد ينجح في خطف نجم جنوى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية عن موافقة جنوى الإيطالي على رحيل نجمه الأيسلندي ألبرت جودموندسون في الموسم الماضي عن صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشار موقع Telenord إلى أن اسم ألبرت جودموندسون ارتبط بالانتقال إلى الاتحاد السعودي ليكون أحد نجوم الدوريات الأوروبية في الدوري السعودي.



وقال بلاسكيزأندريس بلاسكيز المدير التنفيذي لجنوى:" هناك مفاوضات من جانب أندية الدوري السعودي وعدد من الأندية الإيطالية والأوروبية للتعاقد مع جودموندسون ".

وزعمت تقارير صحفية بأنه جنوى رفض رحيل جودموندسون في الميركاتو الشتوي الماضي لتحقيق أهداف الموسم الماضي.



واختتم المدير التنفيذي لجنوى تصريحاته قائلًا: "ارحب برحيل جودموندسون وانتظر وصول عروض رسمية لاتخاذ القرار النهائي".



وتألق جودموندسون البالغ من العمر 27 عامًا وساهم في 21 هدف خلال 37 مباراة مع جنوى في الموسم الماضي ويستطيع اللعب كجناح أيمن أو أيسر أو خلف المهاجم.