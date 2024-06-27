نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ترتيب مجموعة البرتغال بعد الخسارة أمام جورجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة البرتغال بعد الخسارة أمام جورجيا مساء الأربعاء على ملعب "فيلتنس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وخسر برازيل أوروبا بهدفين دون رد، سجل هدفي جورجيا كل من خفيتشا كفاراتسخيليا وجيورج ميكوتادزي في الدقيقتين 2 و57.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة برفقة منتخبات، تركيا، جورجيا، التشيك.

ترتيب مجموعة البرتغال بعد الخسارة أمام جورجيا

1- البرتغال: 6 نقاط.

2- تركيا: 6 نقاط.

3- جورجيا: 4 نقاط.

4- التشيك: نقطة واحدة.