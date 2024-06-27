نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلق على عودة حرس الحدود للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، التهاني إلى نادي حرس الحدود ومجلس إدارته؛ بمناسبة عودة فريق الكرة من جديد للمشاركة في الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار.

الأهلي يهنئ حرس الحدود بالعودة للدوري الممتاز

ونجح فريق حرس الحدود، للتأهل إلى الدوري الممتاز، عقب فوزه على نظيره سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، في إطار مواجهات ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأسند المباراة لمحمد عادل حكمًا لمباراة سبورتنج وحرس الحدود ويعاونه كلا من أحمد توفيق مساعدًا أول، هاني عبدالفتاح مساعدًا ثان، نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.