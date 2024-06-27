دوت الخليج -

يورو 2024:تركيا وجورجيا تتأهلان بعد فوزهما على البرتغال و التشيك

نجح منتخب جورجيا في اقتناص فرصته في التأهل إلى الدور الثاني بعد ان نجح في الانتصار على منتخب البرتغال بهدفين دون رد في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة السادسة.

وبهذا الفوز حل المنتخب الجورجي ثالثا في المجموعة باربع نقاط فيما تصدرت البرتغال المجموعة برصيد ست نقاط وتركيا ثانيا برصيد ست نقاط .

ونجح المنتخب الجورجي في مفاجأة نظيره البرتغالي مبكرا حيث سجل مهاجم المنتخب ولاعب نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة الثانية من انطلاقة الشوط الأول الأمر الذي اعطى منتخبه الثقة بعد ادراكهم أن بمقدورهم الفوز وتحقيق الإنجاز بالتأهل..

ورغم أن منتخب البرتغال استحوذ على الكرة بشكل كبير وبنسبة وصلت إلى (73%) إلا أنه فشل في تسجيل التعادل ووقف دفاع منتخب جورجيا وحارسه سدا منيعا أمام كل محاولات المنتخب البرتغالي لينتهي الشوط الأول بتقدم جورجيا بهدف دون رد .

وفي الشوط الثاني تواصل الاستحواذ البرتغالي على الكرة ومحاولاته التعادل لكن جورجيا كررت ما فعلته في الشوط الأول ومن ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة للفار نجح

لاعب جورجيا جيورجيس ميكاوتادزي من تسجيل الهدف الثاني ليضمن بذلك لمنتخب بلاده التأهل إلى دور الستة عشر لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم .

وفي المباراة الثانية فاز المنتخب التركي على نظيره منتخب جمهورية التشيك بهدفين لهدف .

ورغم أن منتخب التشيك لاعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أنتونين باراك بالبطاقة الحمراء في الدقيقة عشرين من الشوط الأول إلا منتخب تركيا لم يستغل ذلك النقص وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين سلبيا بدون أهداف .

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب التركي في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب تشالهان أوغلو الذي نجح في استغلال عرضية وصلت إليه في منطقة الجزاء ليسددها على يسار حارس التشيك .

منتخب التشيك لم يستسلم واستغل لاعبوه الدربكة التي حصلت في دفاع المنتخب التركي عند الدقيقة 66 ليسجل هدف التعادل لكن المنتخب التركي واصل محاولاته ونجح في تحقيق الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة عن طريق اللاعب سينك توسون الذي سجل الهدف بنفس طريقة هدف منتخب بلاده الاول .

وانتهت منافسات المجموعات لتنطلق يوم السبت القادم منافسات دور ثمن النهائي بلقاء سويسرا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك.