نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك في ورطة والأهلي ينهي صفقة دفاعية وتركيا وجورجيا إلى ثمن نهائي يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

أزمة جديدة تهدد الزمالك ومطالبه بـ 30 مليون جنيه

مجلس إدارة نادي الزمالك يعمل على حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبه السنغالي إبراهيما نداي، الذي طالب بمبلغ يقدر بـ 650 ألف دولار منذ ما يقرب من 13 شهرًا، قبل أن يقدم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن إبراهيما نداي قد أرسل إنذارًا رسميًا للنادي مطالبًا بتسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

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الأهلي ينهي اتفاقه مع الدحيل القطري لاستعارة مدافعه

‏أتم النادي الأهلي اتفاقه مع نظيره الدحيل القطري لاستعارة مدافعه يوسف أيمن لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن النادي نجح في التوصل إلى اتفاق لضم يوسف أيمن من الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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منتخب البرتغال يسقط أمام جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

سقط منتخب البرتغال الأول لكرة القدم أمام نظيره جورجيا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "فيلتنيس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

سجل خفيتشا كفاراتسخيليا أول أهداف اللقاء لصالح جورجيا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ميكوتادزي إلى كفاراتسخيليا الذي سدد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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تركيا تخطف بطاقة التأهل لدور 16 بعد الفوز على التشيك

حقق منتخب تركيا الفوز على نظيره التشيكي بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهما بستاد فولكسبارك منذ قليل ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا.

وبدأت أحداث مباراة تركيا والتشيك برتم هادئ نسبيا وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني وسجل هاكان تشالهان اوجلو في الدقيقة 50 صنع يوكسك وعادل توماس سوسيك النتيجة للتشيك في الدقيقة 65 صنعه له روبن هراناك وسجل جينك توسون في الدقيقة 90 بتمريرة لكوكسو.