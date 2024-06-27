نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجائب الكرة المصرية.. واقعة غريبة في مباراة حرس الحدود وسبورتنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في التأهل مرة أخرى إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق سبورتنج بهدفين مقابل هدف وحيد.

كريم رمزي يعلق على اللقطات المثيرة في مباراة حرس الحدود وسبورتنج

وعلق الإعلامي كريم رمزي على اللقطات المثيرة في مباراة حرس الحدود وسبورتنج: "ما حدث عقب انتهاء المباراة شئ مخزي وحزين بسبب هذه اللقطات التي تم عرضها عقب المباراة".

وتابع كريم رمزي، في برنامجه "ملعب 10"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "في لقطة السلام الوطني، كان لاعبي فريق حرس الحدود تأخروا فتم عزف النشيد الوطني في حضور لاعبي سبورتنج بجانب الحكام فقط".

وأشار: "مراقب المباراة انتظر لمدة 20 دقيقة، ولم ينزل لاعبي حرس الحدود إلى أرضية الملعب، فتم عزف النشيد الوطني لبدء المباراة، لأنه مرتبط بموعد محدد".

وأضاف: “فكرة عزف النشيد الوطني في مبارايات الدوري المصري، تضيف طابع الروح الوطنية والحماس لدى الشباب”.

واختتم: "الصورة لم تكن جيدة أن يقف فريق واحد فقط خلال عزف النشيد الوطني؛ وكان من المفترض أن ينتظر مراقب المباراة حتى يدخل فريق حرس الحدود، وبعدها سيتم فرض غرامة عليه، بسبب تأخر نزول أرضية الملعب".