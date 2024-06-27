نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل محبو مشاهدة كريستيانو رونالدو عن موعد مباراة البرتغال المقبلة بعد الخسارة أمام جورجيا بنتيجة 2-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "فيلتنيس أرينا" في ختام جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

موعد مباراة البرتغال المقبلة بعد الخسارة أمام جورجيا

يلتقي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مع نظيره سلوفينيا يوم الإثنين المقبل 1-7-2024 على ملعب "فرانكفورت أرينا"، وذلك في إطار دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وسلوفينيا يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد سلوفينيا في كأس أمم أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة البرتغال ضد سلوفينيا مساء الإثنين المقبل، عبر قنواتها.