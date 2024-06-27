نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر نظيره في حرس الحدود بمناسبة صعود الأخير الممتاز.

تهنئة سموحة لـ حرس الحدود

نشرت الصفحة الرسمية لنادى سموحه تهنئة نصها المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحه والسادة أعضاء مجلس الإدارة يتقدمون بخالص التهنئة للسيد اللواء أركان حرب محمد عز الدين والساده أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبون بمناسبة الصعود للممتاز.

وتأهل حرس الحدود للدورى الممتاز بعد تغلبه على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس على ستاد المكس ليتصدر دورة الترقى ويصعد للممتاز.