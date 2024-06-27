روي باروس: أعرف جوميز جيدًا.. وخسارة البرتغال أمام جورجيا مفاجئة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف روي باروس نجم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم السابق، عن رأيه في هزيمة منتخب بلاده أمام جورجيا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

حيث تأهل المنتخب البرتغالي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، على الرغم من تلقي هزيمة مفاجئة على يد نظيره منتخب جورجيا، بثنائية نظيفة.

باروس يعلق على أداء البرتغال أمام جورجيا

وقال باروس في مداخلة له عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى للتلفزيون المصري: " نمتلك الحظ أمام جورجيا، رغم أن الهدف كان تحقيق الفوز، إلا أن اللاعبين لم يكونوا مستعدين بشكل جيد، وأرغب في تحسين الأداء خلال المباريات المقبلة ".

وعن كريستيانو رونالدو تابع: "كريستيانو رونالدو أسطورة كبيرة، ولديه أهمية وشخصية مختلفة مع منتخب البرتغال، حيث يثق اللاعبين بالفريق فيه بسبب إمكانياته المذهلة في تسجيل الأهداف في أي وقت".

ثم أوضح:"هزيمة منتخب البرتغال أمام جورجيا كانت مفاجئة، حيث لم يكن في توقعاتي الهزيمة في مباراة اليوم".

واستدرك نجم البرتغال السابق: «بطولة اليورو هذا الموسم، ليست الأفضل على المستوى الفني، والأجيال الحالية للمنتخبات الأوروبية ليس لديهم الروح والعزيمة مثل الاجيال السابقة".

وأشار: "جماهير البرتغال تثق في تتويج منتخب بلادها ببطولة كأس أمم أوروبا في ألمانيا، وقادرين على ذلك، لأننا نضم أفضل اللاعبين بالدوريات الأوروبية".

وأضاف:" منتخبات إسبانيا وإنجلترا من المرشحين بقوة للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث لديهم العزيمة للتتويج باللقب".

وعن مدرب الزمالك جوميز، اختتم باروس: «أعرف جوزيه جوميز مدرب الزمالك جيدا، وأتمنى له التوفيق في تجربته، وأن يطور من أداء الفارس الأبيض إلى الأفضل".