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إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء

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أحمد جودة - القاهرة - أُصيب  الإعلامي محمد شبانة بوعكة صحية خلال تقديمه لبرنامجه "بوكس تو بوكس" على قناة etc مساء الأربعاء.

شبانة يتعرض لوعكة صحية

ذكرت مصادر من الفريق الإعلامي للبرنامج أن شبانة أبلغ عن شعوره بآلام حادة في الجانب الأيمن من بطنه وظهره بعد بداية الحلقة بنحو ساعة.

حاول الإعلامي مواصلة تقديم البرنامج لأكثر من نصف ساعة قبل أن يضطر للخروج لفترة إعلانية وتم إنهاء الحلقة مباشرة بسبب تدهور حالته الصحية.

نقل شبانة على الفور إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر لتلقي العلاج اللازم، ولم ترد حتى الآن تفاصيل دقيقة عن حالته الصحية الحالية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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