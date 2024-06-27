نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود؟.. تغير مفاجئ في مصير قندوسي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا، من العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء.

حقيقة عودة القندوسي إلى الأهلي

وأكد كريم رمزي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10"، على القناة الأولى:" مارسيل كولر رفض في البداية فكرة عودة القندوسي مرة أخرى إلى صفوف الأهلي، بسبب رغبته في ضم محترفين جديدين في مراكز أخرى".

وتابع:" الوضع الآن تغير كثيرا من قبل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بسبب تعثر النادي في حسم التعاقد مع زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، وبذلك باتت عودة القندوسي إلى القلعة الحمراء واردة".

وأشار كريم رمزي: "إلا أن مارسيل كولر لا زال غير مقتنع بعودة القندوسي مرة أخرى؛ حيث يرى أن هناك عدد من لاعبي خط وسط الأهلي؛ قادرين على فعل الأداء الذي يقدمه القندوسي، ولكن من المتوقع أن يعود في الفترة القادمة '.